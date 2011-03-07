Контент-менеджер с долгосрочной перспективой

Интернет-магазину спортивных и туристических товаров Бролл (www.broll.ru) требуется контент-менеджер. Работа заключается в наполнении сайта товаром. Для каждой товароной позиции необходимо разместить её название, краткое и развёрнутое описание, маленькое и большое изображение (одно или несколько), альт картинки, ключевые слова и метадескрипшн. Всё осуществялется через административный раздел сайта. Описания с характеристиками и фотографиями берутся с сайтов поставщиков. Качественный рерайт текста грамотный подбор ключевых слов обязателен. Обработка изображений ограничивается обрезкой/компоновкой, изменением яркости/конртаста и добавлением в угол нашего логотипа. Оплата сдельная, по обговариваемому заранее тарифу за позицию.

Сейчас мы активно развиваем направление спортивных тренажёров (беговые дорожки и велотренажёры). Кроме того, туристические рюкзаки и палатки являются нашими традиционными товарами, что важно в предверии наступающего туристического сезона. В общей сложности на данный момент планируется порядка 1000 позиций.

Мы и далее плнируем развиваться, так что предполагается сотрудничество на долгосрочной основе. Прошлый контент-менеджер, найденный через этот сай год назад по личным обстоятельствам прекратил сотрудничество.

Вакансия актуальна до конца недели (13 марта)!