Необходимо наполнить товарами детский интернет-магазин. 1. CMS-Drupal 2. Полей в карточке товара от 15 до 20
Контент менеджер SEO оптимизатор
Наполнение сайта через Joomla, Drupal,WordPress аналогичными системами CMS. копирайт- , рерайт- , графика, изображение.
Продвижение сайта в miralinks.ru, blogun.ru, sape.ru, GO Get Link и аналогичные ресурсах, seо-оптимизация.
Оговариваем индивидуально стоимость наполнения, размещения, продвижения.
Место жительства -Киев.
Жду ваши предложения.
Тематика сайтов строительство и ремонт.
Заявки фрилансеров
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