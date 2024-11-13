Контент-менеджер (smm)

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Закрыт3 заявки32 просмотра

Я ищу контент-менеджера с небольшим опытом в SMM.

Вам предстоит делать сторис для Instagram и монтировать видео.

Данная работа полностью удаленная, с гибким графиком и возможностью профессионального роста.

Если вы готовы расти и развиваться, откликайтесь, расскажите о себе и прикрепите портфолио в личные сообщения.

InstagramМонтаж видеороликов
6 месяцев назад
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