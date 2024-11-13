Необходимо разместить 25 информационных статей на сайте на платформе WordPress. Задача включает форматирование текста и подбор соответствующих изображений для каждой статьи. Ожидается качественное выполнение с учетом всех требований.
Контент-менеджер (smm)
Я ищу контент-менеджера с небольшим опытом в SMM.
Вам предстоит делать сторис для Instagram и монтировать видео.
Данная работа полностью удаленная, с гибким графиком и возможностью профессионального роста.
Если вы готовы расти и развиваться, откликайтесь, расскажите о себе и прикрепите портфолио в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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