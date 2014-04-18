Контент-менеджер + тестировщик (+ sео). Удаленно

$500
Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки270 просмотров
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Уважаемые соискатели, в нашу студию, удаленно требуется человек, выполняющий роль работы с контентом на веб-сайтах, и пользовательское тестирование.

Например:

1) Мы сделали сайт, вы как пользователь ходите по нему, проверяете все ли работает, проверка ведется визуально, моделируя работу пользователя, в код лезть не входит в вашу обязанность. Все косяки выявляем, пишем отчет со скриншотами.

2) После создания сайта вам дается пример как наполнять сайт и контент, вы занимаетесь наполнением обычно через CMS MODx (лучше иметь опыт работы в этой системе), но не обязательно

3) Иногда вам будут даваться конкретные задания по оптимизации сайта под поисковые системы, будет хорошо если у вас уже есть опыт работы оптимизатором, если нет научим.

Приветствуется:

Опыт работы контент-менеджером, знания как выгодно показать текст, любой контент, хорошо если соискатель имеет вкус на хорошие проекты, стремится к совершенству, так как инициативность у нас приветствуется, мы всегда выслушаем и отблагодарим за хорошую работу и видения.

10 лет назад
idealmath
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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