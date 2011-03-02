Контент-мененджер на постоянное сотрудничество

Студия ищет контент-менеджера для постоянного сотрудничества, пока что удаленного. Если будете отлично справляться - готовы взять в офис (Санкт-Петербург).

Если уровень нас устроит - оклад будет фиксированным, а не попроектно.

Обязанности:

- размещение готовых материалов на сайтах клиентов

- правки текстов по мелочам: например, заменить телефон/адрес/букву или слово

- тексты самому/самой писать НЕ придется

- иногда обработка фотографий для размещения в каталоге (например, подогнать по размеру, кадрировать).

Навык работы с несколькими CMS обязателен, базовые знания HTML и CSS - желательны, то есть тупой копипаст текста с Word'а без чистки кода будет караться переделкой.

Личные качества:

- аккуратность

- педантичность

- чувство стиля

Сейчас от вас требуется краткое резюме об опыте работы, перечисление примеров работ и с каким CMS уже работали.