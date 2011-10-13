Копипаст на форум

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок653 просмотра

Приветствую вас дорогие фрилансеры. Мне нужен человек, который будет копипастить новости с одного сайта на мой форум. Желательно, чтобы это был новичок, который будет готов делать эту работу за адекватную цену. Остальные подробности в личке.

13 лет назад
vache36
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров