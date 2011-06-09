Копипаст товаров в интернет-магазин

Требуется контент-менеджер интернет магазина напольных покрытий (сайт: 2meter.ru)

Работа очень простая.

Пример: Требуется перенести все товары коллекции ламината QUICK-STEP ELIGNA с оф. сайта поставщика (http://www.quick-step.com/europe/ru/ru/range/name/eligna.aspx) на наш в соответствующий раздел http://2meter.ru/index.php?route=product/category&path=115_116.

Ваша задача:

1.Сохранить картинки с оф. сайта, загрузить на сайт.

2. Добавить каждый товар. Причем работа упрощается тем, что описание и цена товаров одной линейки абсолютно одинаковая. Т.е. ваша задача только скопировать название, выбрать картинку в админке, скопипастить цену и описание.

Панель администратора очень простая и удобная.

В среднем на добавление одного товара тратится 15-20 секунд.

Выслушаю ваши предложения.

Оплата по количеству добавленных товаров