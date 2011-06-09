Копипаст товаров в интернет-магазин

Необходимо сегодня набрать весь текст с прилагаемого изображения и предоставить в текстовом виде.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется контент-менеджер интернет магазина напольных покрытий (сайт: 2meter.ru)
Работа очень простая.
Пример: Требуется перенести все товары коллекции ламината QUICK-STEP ELIGNA с оф. сайта поставщика (http://www.quick-step.com/europe/ru/ru/range/name/eligna.aspx) на наш в соответствующий раздел http://2meter.ru/index.php?route=product/category&path=115_116.
Ваша задача:
1.Сохранить картинки с оф. сайта, загрузить на сайт.
2. Добавить каждый товар. Причем работа упрощается тем, что описание и цена товаров одной линейки абсолютно одинаковая. Т.е. ваша задача только скопировать название, выбрать картинку в админке, скопипастить цену и описание.
Панель администратора очень простая и удобная.
В среднем на добавление одного товара тратится 15-20 секунд.
Выслушаю ваши предложения.
Оплата по количеству добавленных товаров
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