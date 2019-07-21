Копирайтер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок179 просмотров

Ищу хорошего копирайтера, для высокооплачиваемой работы, нужно перенести объявления с одной площадки на другую в количестве 200 объявлений! 

Безопасная сделка приветствуется! 

6 лет назад
Repova18
Виолета 
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров