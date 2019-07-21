Есть 1. таблица из около 100 товаров (названия, описания , фото...) 2. Сейчас названия товаров около 200-300 символов - просто перечисление ключевых слов - емко описывающих товар 3. Описание товара до ...
Копирайтер
Ищу хорошего копирайтера, для высокооплачиваемой работы, нужно перенести объявления с одной площадки на другую в количестве 200 объявлений!
Безопасная сделка приветствуется!
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