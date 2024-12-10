Необходимо найти 1200 качественных фото для сайта спецтехники. Для каждого из 60 моделей в 20 разделах требуется по 1 фото без водяных знаков, разрешение от 1024x1024. Название каждого изображения должно соответствовать наименованию модели на латинице без пробелов. Работа сдается архивом с иерархией папок, пример: Автокран, КС-5502, ks_5502.jpg.
Копирайтер/Контент маркетолог для прототипов сайта
Ищу копирайтера или контент-маркетолога, который сможет собрать прототипы сайта для четырех различных продуктов.
Портфолио текстов и работ прошу отправлять в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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