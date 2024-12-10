Копирайтер/Контент маркетолог для прототипов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрытнет заявок15 просмотров

Ищу копирайтера или контент-маркетолога, который сможет собрать прототипы сайта для четырех различных продуктов.

Портфолио текстов и работ прошу отправлять в личные сообщения.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров