Копирование информации для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт23 заявки423 просмотра

Требуется скопировать информацию о товарах с партнерского интернет-магазина:

Скачать фотографии и описания товаров на англ. языке (дам наглядную инструкцию).

За 150 наименований товаров : 400р. , если всё сделано на отлично и без замечаний, плачу 450р.

13 лет назад
Associates
Антон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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