Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Копирование информации для интернет-магазина
Требуется скопировать информацию о товарах с партнерского интернет-магазина:
Скачать фотографии и описания товаров на англ. языке (дам наглядную инструкцию).
За 150 наименований товаров : 400р. , если всё сделано на отлично и без замечаний, плачу 450р.
Заявки фрилансеров
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