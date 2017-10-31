Корректировка и добавление товаров магазин одежды

Что нужно сделать:

1. Привести в соответствие с таблицей в екселе цены опт и розница, размеры. Если товара нет – добавить. Если в каталоге магазина два товара с одинаковым названием (они будут отличаться цветом в торговых предложениях) то нужно их совместить, то есть добавить торговые предложения в выбранный основной товар (так же и перенести фото – просто копируются ссылки на фото и проставляется привязка к цветам торговых предложений).

2. Вычитать описания и убрать в них упоминания цветов товаров так как практически каждая товарная позиция имеет несколько цветов, а описание идет на товар. Если описания нет – проверяем наличие описания в прайсе.

3. Добавить фото к товарам (смотрим что в папке фото и если там фото, которых нет в магазине – закачиваем.

4. Проверить фото в разделе при переходе в карточку товара. Фото товара в разделе должно соответствовать то фото, которую увидим при переходе в карточку. Если есть не соответствие, то выполняем сортировку цвета.

5. По каждой позиции нужно сделать краткий отчет, например:

﻿• Платье Бекки: поправили цены, размеры, добавили фото и описание

﻿• Брюки Коламбия: поправили цены, размеры. Фото в магазине маленького размера, необходимо добавить.