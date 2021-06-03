Необходим человек, готовый публиковать англоязычные тексты в тематике гемблинга и делать для них уникальные изображения. Уверенное владение ПК;Знание админки Wordpress;Знание английского на уровне Intermediate B1Уверенное владение графическими редакторами (Фотошоп, Canva, Crello)Усидчивость (умение выполнять монотонную работу);Аккуратность ...
Корректировка сайт
ликвидировать неактуальную информацию, обновить инфографику
Заявки фрилансеров
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