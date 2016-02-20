Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды предприятия

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Закрыт1 заявка112 просмотров

ТРЕБУЕТСЯ "Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды предприятия". Территория исследований – небольшой город. Необходим специалист с опытом, который сможет организовать процесс сбора информации для последующего анализа удалённо. Люди с мозгами на месте имеются. Выезжать никуда не нужно. Сумейте себя продать.

9 лет назад
41ruspro
Роман 
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров