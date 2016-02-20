Добрый день! Необходимо найти контакты производителя La Cordi - не ДИСТРИБЬЮТОРА или оптовика, и получить от него прайс лист - будет являться подтверждением. В запросе можно ссылаться на myvov.com.ua Оплата - только перевод на ...
Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды предприятия
ТРЕБУЕТСЯ "Маркетинговый анализ внешней и внутренней среды предприятия". Территория исследований – небольшой город. Необходим специалист с опытом, который сможет организовать процесс сбора информации для последующего анализа удалённо. Люди с мозгами на месте имеются. Выезжать никуда не нужно. Сумейте себя продать.
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