Начинающий помощник

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Нужно 2-а раза в день 5 дней в неделю (строго: 1-н раз утром, 2-й раз – вечером примерно по 1/2 часа) анализировать часть длинного файла – давить клавишу F3 и искать слово ERROR. В случае нахождения такого слова:

1-й вариант – ничего не делать, если ошибка имеет статус известной пролемы (список известных проблем структурируется в Вашей голове достаточно быстро)

2-й вариант – используя клавишу PrtScr и редактор Paint создавать задание программистам на исправление ошибок.

1-н раз в неделы нужно полностью просматривать весь отчёт об ошибках (примерно 8 часов работы)

Особенности:

Чтение файла будет происходить на удалённом компьютере, с помощью специальных интересных программ, пользоваться ими научу. Возможен постепенный переход к более сложным задачам по исправлению простых ошибок, более глубокому анализу отчётов об ошибках, модерированию.

Требований почти никаких, важна фактически готовность заниматься этой деятельностью и всё.

Пишем сюда или в PM цену за месяц такой деятельности.

13 лет назад
nworm
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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