Требуется выполнить рассылку предложения по рабочим базам предприятий в РФ. Необходимо сформировать базу, доработать текст рассылки и предложить варианты рассылки в мессенджерах. Рассылка должна производиться с собственных серверов.
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Тема датасета:
Классификация переломов тазобедренного сустава
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