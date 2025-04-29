Найти датасет рентгеновских снимков для машинного обучения

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Открыт3 заявки39 просмотров

Тема датасета:

Классификация переломов тазобедренного сустава

Машинное обучение
6 дней назад
Сергей
 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
21 час назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Юрій
 
16 лет
8 дней в сервисе
Был
4 дня назад
6 дней назад
Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
4 часа назад
6 дней назад
Женя
 
21 год
6 дней в сервисе
Был
6 дней назад
6 дней назад