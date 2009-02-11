Найти и проанализировать информацию

Я вам даю модели авто. Вы находите к ним мануалы и собираете ссылки в текстовый документ. Все это дело должно выглядеть примерно так: Название: - Руководство по ремонту и обслуживанию "марка авто и год выпуска" Ссылка: - Ссылка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано: Интернет
Задача: составить список ресурсов, соответствующих определенным требованиям
Результат: в виде excel таблицы , шаблон которой будет предоставлен.
Требование к исполнителю: знание и понимание английского языка
Бюджет: 25 рублей за каждый индивидуальную единицу информации
Предоплата: СБС
Оплата по факту: PayPal, ЯД, WMR
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо наполнить сайт- на первоначальном этапе нужно 50 страниц (после еще 50). Как происходит работа: я даю Слово-Материал , вы используя статистику поисковых запросов подбираете популярные запросы и пишите по ним текст+поиск дополнительной информации. Объем ...Завершен15 лет назад
Требуются команда постеров. Нужно наполнить новый, пока пустой иммигрантский форум качественным уникальным контентом на различные темы, всего в общем количестве до 4000 постов. Будет выбрано несколько исполнителей, чтобы вам не приходилось общаться с самим ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $25
Есть доска http://spbcomplect.ru/ Нужно оттуда поудалять текущие категории и подобавлять на тему компьютеров и комплектующих, примеры: http://vint.com.ua/ http://www.pc-kiev.com/ http://freemarket.kiev.ua/comp/ Вся работа через админку в браузереЗавершен15 лет назад
Обновить новости на флеш сайте http://galianos.kz/main.html Доступ через фтп панель. Есть исходник сайта. 2 новости в приложенииЗавершен15 лет назад
- $1000
Найти Информацию в Интернет - производителей оборудования и материалов. Область поиска - весь Мир. Язык - Русский, Английский... Если вы Хороший специалист по поиску - это задание для Вас. Знание поисковых запросов, поисковых систем и других возможных источников. (выставки, ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $15
Есть сайты: www.vileika.mebel.by и www.molodechno.mebel.by Задача: На каждом сайте есть каталог продукции, который делится на разделы "Мягкая мебель", "Пушистая" и.т.д. Что мне нужно: Нужны все фотографии от-туда, работа не пыльная, подойдет для тех, кому мало отзывов. Фотографии должны быть разложены так: Папка ...Завершен15 лет назад
Неоходмимо написать 10 статей по 3000 символов. Оплата 120 рублей за статью, тема компьютерные вирусы. Итого:1200 рублей за всё.Завершен15 лет назад
Есть сайт на джумле. Нужно забить контент. Сегодня закончить. Порядка 50 позиций (квартиры). Цена - до 150 вму. Жду предложений. Спасибо.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго дня. Суть задачи следующая. Имеется много написанных нами скриптов. Хотим их сделать в качестве демо версий. На данный момент они не заполнены информацией. Т.е. магазины демо-товарами, биржи демо-портфолио и т.п. Всего порядка 10 скриптов. Сами ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад