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Задача проекта сформировать негативное мнение о ВС РФ. Полная де-глорификация. Санкции, которые необходимо ввести против всех, причастных к войне, включая рядовых служащих – лишение наград, всех выплат и надбавок (кроме социальных), изменение законов, предоставляющих данные привилегии. Демонтаж «алей героев» и «пафосных» захоронений.

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