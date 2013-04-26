Найти информацию по филосоофии и психологии

$8
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Завершен5 заявок151 просмотр

По философии:

1. Философия софистов и Сократа

2. Виды религиозного отношения к действительности:политеизм,монотеизм,пантеизм,деизм.Сущность атеистического мировоззрения.

По психологии:

1. Общее представление о памяти.Теории памяти

2. Этические принципы в работе психологов

По политологии:

1. Авторитарный режим

2. Теории происхождения государства

Уникальность не нужна! Четко и по сути, никакой "воды". На один вопрос до 1-1,5 стр. текста 12 шрифтом.

Срок 3 дня

12 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$8
3 дня
Спасибо за отличную работу! Все аккуратно и в соответствии с требованиями, гораздо раньше срока!
Еще один успешный проект с Еленой. Четкое задание, моментальная оплата выполненной работы. Всем рекомендую Елену как надежного заказчика и надеюсь на продолжение сотрудничества.

Заявки фрилансеров

greatkat
40 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад