Найти картинки домов, бань, беседок

Нужно найти проекты домов, бань, беседок

ТРЕБОВАНИЯ

На один проект должно быть 1эскиз, 4 фасада и планировки каждого этажа, размер картинок не менее 300*180px, при этом все слова и числа на планах должны легко читаться.

Каждый проект нужно сложить в отдельную папку, а папку подписать

Все проекты должны быть отсортированы на группы: деревянные дома, каменные (кирпичные) дома, каркасные дома, бани, беседки.

В отдельном файле нужно указать источники!

ОБЪЁМ

Не ограничен, предпочтения будут отданы исполнителям предложившим наибольшее количество проектов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ, КОЛИЧЕСТВУ И СРОКАМ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ!