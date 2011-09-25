Найти картинки домов, бань, беседок

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Закрыт4 заявки320 просмотров

Нужно найти проекты домов, бань, беседок

ТРЕБОВАНИЯ

На один проект должно быть 1эскиз, 4 фасада и планировки каждого этажа, размер картинок не менее 300*180px, при этом все слова и числа на планах должны легко читаться.

Каждый проект нужно сложить в отдельную папку, а папку подписать

Все проекты должны быть отсортированы на группы: деревянные дома, каменные (кирпичные) дома, каркасные дома, бани, беседки.

В отдельном файле нужно указать источники!

ОБЪЁМ

Не ограничен, предпочтения будут отданы исполнителям предложившим наибольшее количество проектов

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ, КОЛИЧЕСТВУ И СРОКАМ УКАЗЫВАЙТЕ В ПРОЕКТЕ!

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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