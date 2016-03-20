Найти все упоминания о проекте в СМИ

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка166 просмотров

Найти все упоминания о проекте в СМИ, и написать в каждое СМИ просьбу добавить гиперссылку на сайт.

Проконтролировать результат.

Отчет в формате Excel.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) в viber? в whatsapp? скайп? аську?

Спасибо!

9 лет назад
n_yastrebova
Надежда 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров