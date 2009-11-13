Написание и размещение статей для рекламного аг-ва

Нужны люди для общения на форуме свободной тематике. В личку НЕ писать. Стучитесь в аську: 401 ноль07 четыре09
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Создали небольшой, простенький сайт рекламного агентства на системе управления НетКат.
Теперь нужно создавать тексты (уникальные) и размещать их на сайте.
Желательно знание основ верстки, ччтобы все грамотно оформить.
Указывайте партфолио, отзывы, стоимость и сроки.
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