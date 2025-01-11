В арбитражную компанию требуется сценарист с опытом написания текстов на темы крипто и инфобизнеса. Необходим высокий уровень английского (B2 и выше), знание арбитражной индустрии. Работа включает составление контент-плана и написание сценариев для YouTube роликов о трейдинге. Удаленная работа full-time с обсуждением оплаты по результатам тестового задания.
Написание отзыва в telegram
Цена: 15-20 рублей за шт
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