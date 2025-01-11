Англоязычное издание ищет новостного редактора для мониторинга новостных сайтов и публикаций инвесторов в LinkedIn. Обязанности: написание 1-3 новостей на английском языке в день. Удаленная работа, гибкий график. Требования: уровень английского от B1, понимание LinkedIn и X, интерес к технологиям и стартапам. Опыт новостника будет преимуществом.