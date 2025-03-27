Написание отзывов

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Нужно будет написать небольшой лаконичный отзыв объемом до 150 символов. Ожидается краткий понятный и интересный отзыв. Все подробности и тематика будут уточняться в чате!

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месяц назад
guest_1743090422777
месяц в сервисе
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Заявки фрилансеров

Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
месяц назад
Вячеслав
 
22 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Айгуль
 
44 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Кирилл
 
17 лет
год в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Павел
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Наталія
 
45 лет
месяц в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Захар
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Артём
 
36 лет
3 месяца в сервисе
Был
18 дней назад
месяц назад
Максим
 
19 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Сергей
 
17 лет
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Кирилл
 
17 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анна
 
26 лет
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
месяц назад
Евгения
 
26 лет
2 года в сервисе
Была
6 дней назад
месяц назад
Никита
 
24 года
месяц в сервисе
Был
5 дней назад
месяц назад
Наталья
 
49 лет
13 лет в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Віталіна
 
20 лет
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месяц назад
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МаріяМихайлюк
 
32 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Вероника
 
41 год
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Валерия
 
22 года
месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Лера
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
9 отзывов
месяц назад