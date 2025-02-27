Требуется разместить отзывы на Яндекс Картах и Авито. За каждый опубликованный отзыв на Яндекс Картах выплачивается 300 Р, на Авито — 250 Р. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешного размещения.
Написание отзывов
Требуется написание небольших отзывов объемом до 150 символов. Ожидается создание кратких, понятных и интересных текстов для наполнения сайтов. Тематика будет уточняться в чате.
Заявки фрилансеров
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