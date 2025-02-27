Написание отзывов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
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Требуется написание небольших отзывов объемом до 150 символов. Ожидается создание кратких, понятных и интересных текстов для наполнения сайтов. Тематика будет уточняться в чате.

Написание отзывовНаписание текстовНаполнение сайтов
месяц назад
Alexey_card
Алексей 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров