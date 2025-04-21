Написание отзывов на форумах (Пикабу, Отзовик, Reddit, 4PDA)

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт12 заявок65 просмотров

Нужно написать. Тексты должны быть грамотными, живыми и уникальными.

Требования:

Уникальность

Без шаблонов и воды

написание краткого отзыва объемом до 300 символов.

Ожидается лаконичное выражение мысли. Все детали будут уточнены в переписке.

Написание отзывов
18 дней назад
Алексей
месяц в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
51 год
8 дней в сервисе
Была
6 дней назад
8 дней назад
Анастасия
 
28 лет
11 дней в сервисе
Была
3 дня назад
11 дней назад
Виктория
 
47 лет
15 дней в сервисе
Была
7 часов назад
12 дней назад
Артём
 
36 лет
13 дней в сервисе
Был
13 дней назад
13 дней назад
Ерназ
 
27 лет
14 дней в сервисе
Был
4 дня назад
14 дней назад
Александр
 
21 год
15 дней в сервисе
Был
14 дней назад
15 дней назад
Азат
 
25 лет
15 дней в сервисе
Был
15 дней назад
15 дней назад
Ольга
 
40 лет
20 дней в сервисе
Была
13 дней назад
18 дней назад
Диар
 
22 года
21 день в сервисе
Был
18 дней назад
18 дней назад
Даниил
 
21 год
19 дней в сервисе
Был
18 дней назад
18 дней назад
Вероника
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
12 дней назад
18 дней назад
Матвей
 
24 года
19 дней в сервисе
Был
9 часов назад
18 дней назад