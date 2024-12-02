Написание отзывов на сайтах

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Закрыт17 заявок134 просмотра

Написание отзыва:60-80 руб. за штуку. Я буду выдавать вам сайты а вы писать на них отзывы. В зависимости от качества отзыва будет сформирована зп. Жду предложения! выдам вам 3 сайта

Написание отзывов
2 месяца назад
Jjcbkzg135
24 года
2 месяца в сервисе
Была
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
24 года
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Анастасия
 
33 года
месяц в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
Егор
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Денис
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Игнат
 
24 года
2 года в сервисе
Был
18 дней назад
2 месяца назад
Владимир
 
39 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Максим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
Андрей
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Алия
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олена
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Была
3 дня назад
2 месяца назад
Влад
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Юлия
 
42 года
3 месяца в сервисе
Была
19 дней назад
2 месяца назад
Мансур
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Богдан
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Никита
 
33 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Леонид
 
20 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад