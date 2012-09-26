Написание сообщений на форумах

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Закрыт18 заявок256 просмотров

Здравствуйте! Ищем человека на написание платных постов на форумах. 0,5$ за сообщение на форуме, ежедневно 10 постов, оплата тоже ежедневная.

Написание постов
13 лет назад
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Михаил 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров