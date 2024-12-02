Требуется ассистент для поиска информации в англоязычном интернете. Необходимо отобрать потенциального жильца, используя заготовленный текст. Вопросы и общение с кандидатом ведутся только на английском языке.
Написання відгуків, написи тексту
Необхідно залишити готовий текст відгуку на заданих платформах (ми надаємо і текст, і список сайтів/ресурсів).
🔹 Все швидко та просто
🔹 Оплата за кожен залишений відгук
🔹 Ніяких ризиків або реєстрацій — лише копіювати, вставити й опублікувати
✅ Ідеально підходить як підробіток або фріланс-завдання
⏱️ Час виконання — кілька хвилин
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