Написання відгуків, написи тексту

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт58 заявок451 просмотр

Необхідно залишити готовий текст відгуку на заданих платформах (ми надаємо і текст, і список сайтів/ресурсів).

🔹 Все швидко та просто

🔹 Оплата за кожен залишений відгук

🔹 Ніяких ризиків або реєстрацій — лише копіювати, вставити й опублікувати

✅ Ідеально підходить як підробіток або фріланс-завдання

⏱️ Час виконання — кілька хвилин

Написание отзывов
5 дней назад
Евгений
5 дней в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
25 лет
3 дня в сервисе
Была
17 минут назад
30 минут назад
Валерия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
30 минут назад
32 минуты назад
Юрій
 
22 года
12 дней в сервисе
Был
3 часа назад
3 часа назад
Ігор
 
30 лет
8 часов в сервисе
Был
21 минуту назад
5 часов назад
Алла
 
43 года
3 года в сервисе
Была
4 часа назад
5 часов назад
Катя
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 часов назад
Тетяна
 
54 года
20 дней в сервисе
Была
час назад
13 часов назад
Андрей
 
24 года
3 дня в сервисе
Был
день назад
день назад
Анна
 
23 года
день в сервисе
Была
день назад
день назад
Виктория
 
23 года
3 года в сервисе
Была
час назад
день назад
Максим
 
18 лет
2 дня в сервисе
Был
час назад
2 дня назад
Женя
 
18 лет
месяц в сервисе
Был
день назад
2 дня назад
Кира
 
25 лет
12 дней в сервисе
Была
7 часов назад
2 дня назад
Виктория
 
46 лет
3 дня в сервисе
Была
2 часа назад
2 дня назад
Ірина
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
день назад
2 дня назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
32 минуты назад
145 отзывов
2 дня назад
Оксана
 
50 лет
2 года в сервисе
Была
час назад
3 дня назад
Марко
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
3 дня назад
Валерія
 
34 года
4 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
3 дня назад
Тетяна
 
65 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
4 дня назад
Альона
 
28 лет
2 года в сервисе
Была
5 часов назад
4 дня назад
Кирило
 
31 год
4 дня в сервисе
Был
4 дня назад
4 дня назад
Юра
 
24 года
8 дней в сервисе
Был
4 часа назад
5 дней назад
Галина
 
50 лет
4 месяца в сервисе
Была
3 дня назад
5 дней назад
Гоша
 
24 года
5 дней в сервисе
Был
4 дня назад
5 дней назад
Влад
 
33 года
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Владислав
 
22 года
6 дней в сервисе
онлайн
5 дней назад
Вікторія
 
42 года
24 дня в сервисе
Была
8 часов назад
5 дней назад
Екатерина
 
33 года
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 дней назад
Александр
 
17 лет
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Ярослав
 
24 года
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Любов
 
40 лет
15 дней в сервисе
Была
7 часов назад
5 дней назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
5 дней назад
Кирил
 
20 лет
5 дней в сервисе
Был
5 дней назад
5 дней назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
5 дней назад
Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
1 отзыв
5 дней назад
Ольга
 
26 лет
месяц в сервисе
Была
20 часов назад
5 дней назад
Ірина
 
40 лет
15 дней в сервисе
Была
час назад
5 дней назад
Надежда
 
55 лет
11 дней в сервисе
Была
2 часа назад
5 дней назад
Ярослава
 
29 лет
год в сервисе
Была
2 дня назад
5 дней назад
Карина
 
25 лет
год в сервисе
Была
13 часов назад
5 дней назад
Влад
 
24 года
12 дней в сервисе
Был
4 дня назад
5 дней назад
Оля
 
17 лет
год в сервисе
Была
3 дня назад
5 дней назад
Юрій
 
16 лет
8 дней в сервисе
Был
4 дня назад
5 дней назад
Виктория
 
27 лет
месяц в сервисе
Была
15 часов назад
5 дней назад
Мар'яшка
 
40 лет
10 дней в сервисе
Была
2 часа назад
5 дней назад
Любов
 
52 года
год в сервисе
Была
2 часа назад
5 дней назад
Тетяна
 
42 года
4 месяца в сервисе
Была
13 часов назад
5 дней назад
Діана
 
17 лет
7 дней в сервисе
онлайн
5 дней назад
Андрій
 
30 лет
месяц в сервисе
Был
13 часов назад
5 дней назад
Марія
 
23 года
14 дней в сервисе
Была
час назад
5 дней назад
Ирина
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
3 часа назад
89 отзывов
5 дней назад
Андрій
 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
5 дней назад
Галина
 
58 лет
13 дней в сервисе
Была
2 дня назад
5 дней назад
Ігор
 
56 лет
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
5 дней назад
Сніжана
 
34 года
10 дней в сервисе
Была
12 часов назад
5 дней назад
Анна
 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 дней назад
5 дней назад
Олександра
 
22 года
10 дней в сервисе
Была
2 часа назад
5 дней назад