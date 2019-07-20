Написать инструкцию по добавлению нового товара на сайт opencart

Необходимо написать инструкцию со скриншотами по добавлению нового товара на сайт opencart с фотографией товара, и фото эффектов товара с водяным знаком:

1. Как найти фото (есть сайт или в интернете) и скачать его

2. Как сделать водяной знак с нашим логотипом

3. Как обрезать, выставить нужный размер,разрешение и др.4. Как добавить новый товар на сайт, описание,атрибуты для фильтра, видео (ссылка с ютьюба) и др.5. Если товара нет в наличии, что и где нужно выставить.