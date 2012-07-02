Написать инструкцию по сайту

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Добрый день ! Имеется сайт chat.zangerlf.com

Необходимо написать по нему инструкцию к эксплуатации.

В частности - как зарегистрироваться.

Как заполнить/изменить данные в профиле.

Как зайти в видеочат

Как написать сообщение

Как найти друзей.

Как добавить альбомы и фотографии в них.

Как добавить запись в блог.

Описание на русском языке с аккуартными принт скринами

Стиль оформления можно сделать как тут http://help.mail.ru/my-help/action/create

Пжл сразу указывайте сумму. Сделать нужно сегодня.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад