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Закрыт9 заявок84 просмотра

Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Оплата составляет 200 Р за отзыв на Яндекс Картах и 120 Р за отзыв на Авито. Необходимы аккаунты от 3 уровня для Яндекс Карт или старше 3 месяцев для Авито. Тексты отзывов предоставляются.

АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
месяц назад
guest_1742246786869
2 месяца в сервисе
Был
22 дня назад

Заявки фрилансеров

Аделина
 
22 года
месяц в сервисе
Была
19 дней назад
месяц назад
Алексей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
месяц назад
Кирилл
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Полина
 
20 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Фаррух
 
25 лет
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
Варвара
 
16 лет
2 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
месяц назад
Анастасия
 
26 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Руслан
 
24 года
месяц в сервисе
Был
15 дней назад
месяц назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
месяц назад