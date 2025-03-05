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Закрыт18 заявок98 просмотров

Необходимо составить краткий отзыв, детали и дополнительные требования уточним в переписке.

Написание отзывов
2 месяца назад
Alexey_card
Алексей 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Дурбек
 
24 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Константин
 
30 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Светлана
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Мария
 
29 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Дмитрий
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Денис
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Семен
 
18 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Майя
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Глеб
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Шохрух
 
19 лет
8 месяцев в сервисе
Был
7 дней назад
2 месяца назад
Владимир
 
39 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Дарья
 
24 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Даниил
 
19 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Юлія
 
41 год
6 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Даниил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Олег
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
2 месяца назад
Денис
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад