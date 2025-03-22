Требуется ответственный исполнитель для добавления 250 товаров на Озон. Заполнение карточек должно достигать рейтинга 70. Все необходимые ссылки на информацию будут предоставлены. Оплата составляет 25 рублей за каждую добавленную карточку, только для самозанятых.