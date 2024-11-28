отзыва на Яндекс Карте

1. Компания:

* Название: Ремонтошъная

* Адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1А

* Услуга: Ремонт кофемашин

2. Задача:

Написать и опубликовать один положительный отзыв о компании "Ремонтошная" (Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А) на Яндекс Картах, имитируя поведение реального клиента.

3. Ключевые требования к отзыву (Содержание):

* Обязательно упомянуть:

* Скорость выполнения ремонта.

* Качество ремонта телевизора.

* Приемлемая цена.

* Профессионализм сотрудников.

* Высокий уровень специалистов.

* Стиль: Отзыв должен выглядеть естественно, как от реального клиента. Избегайте шаблонных фраз, можно допускать ошибки в орфографии и пунктуации

* Уникальность: Текст отзыва должен быть оригинальным (не скопированным).

4. Критически Важные Действия Перед Началом (Безопасность и Естественность):

* ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите геолокацию на устройстве, с которого будете работать, перед любыми действиями (поиск компании, написание отзыва).

* Особенно критично, если вы работаете над отзывами для разных городов. Невыполнение этого пункта приведет к срыву задачи и не оплате.

5. Пошаговая Инструкция для:

1. Подготовка:

* Убедитесь, что геолокация отключена.

* Откройте приложение или сайт Яндекс Карты.

2. Поиск компании:

* В строке поиска введите: "Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А".

* Нажмите поиск.

* Затем в поиске (или в открывшейся карточке, если она появилась) добавьте запрос: "ремонт кофемашин".

* Цель: Найти карточку компании "Ремонтошъная" по адресу.

* Если карточка не находится сразу:

* Ищите вручную в списке результатов рядом с этим адресом.

* Потратьте на поиск 3-5 минут, листая список, просматривая названия и фотографии. Это имитирует поведение реального клиента.

* Ищите по названию "Ремонтошъная" в этом районе.

3. Имитация поведения клиента (Обязательно!):

* После нахождения карточки компании:

* Внимательно просмотрите карточку: изучите фото (если есть), посмотрите номер телефона, возможно, прочитайте другие отзывы (если они есть).

* Потратьте на это 3-5 минут. Чем естественнее и дольше вы это сделаете, тем выше шанс успешного прохождения модерации Яндексом.

4. Пауза (Критически Важно!):

* Закройте карточку компании.

* Забудьте о ней минимум на 24 часа (сутки). Не возвращайтесь к ней в этот период.

5. Написание отзыва:

* Через 24 часа (или более):

* Снова убедитесь, что геолокация отключена.

* Откройте Яндекс Карты.

* Найдите карточку компании "Ремонтошъная" тем же способом (г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А + "ремонт кофемашины").

* Нажмите "Написать отзыв".

* Напишите отзыв, строго соблюдая требования п.3 (содержание).

* Проверьте текст на уникальность и естественность.

* Отправьте отзыв.

6. Отчет и Оплата:

* Дождитесь прохождения модерации Яндексом (обычно 1-5 дней).

* Как только ваш отзов станет виден в карточке компании (проверьте это, зайдя в карточку анонимно или с другого аккаунта):

* Немедленно сообщите мне (укажите способ связи - Telegram, email и т.д.).

* Пришлите скриншот опубликованного отзыва в карточке компании.

* Оплата производится ТОЛЬКО ПО ФАКТУ РАЗМЕЩЕНИЯ отзыва, который виден другим пользователям в карточке компании на Яндекс Картах.

6. Чего НЕ делать (Важные Замечания):

* Не включать геолокацию в процессе выполнения задачи. Не писать отзыв сразу после поиска компании. Соблюдайте паузу 24 часа.

* Не использовать шаблонные или подозрительные фразы в отзыве (например, упоминания о "заказе", "оплате за отзыв" и т.п.). Это гарантированно приведет к отклонению модерацией.

* Не пытаться опубликовать отзыв, если не нашли карточку через поиск по адресу и услуге (п.2 инструкции).

7. Оплата: по факту, удобным вам способом.

8. Сроки:

* Пауза (24 часа) обязательна и является частью срока выполнения.

* Общее время от начала поиска компании до отправки отзыва: Не менее 24 часов + время на поиск и написание (п.п. 1-5 инструкции).

* Срок ожидания модерации: 1-5 дней (зависит от Яндекс).

* Срок предоставления скриншота: Сразу после появления отзыва в карточке.

9. Контактная информация Заказчика:

* Укажите ваш предпочтительный способ связи для отчетности и оплаты: Telegram @ваш_ник