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Написать отзыв на Яндекс Карте
отзыва на Яндекс Карте
1. Компания:
* Название: Ремонтошъная
* Адрес: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1А
* Услуга: Ремонт кофемашин
2. Задача:
Написать и опубликовать один положительный отзыв о компании "Ремонтошная" (Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А) на Яндекс Картах, имитируя поведение реального клиента.
3. Ключевые требования к отзыву (Содержание):
* Обязательно упомянуть:
* Скорость выполнения ремонта.
* Качество ремонта телевизора.
* Приемлемая цена.
* Профессионализм сотрудников.
* Высокий уровень специалистов.
* Стиль: Отзыв должен выглядеть естественно, как от реального клиента. Избегайте шаблонных фраз, можно допускать ошибки в орфографии и пунктуации
* Уникальность: Текст отзыва должен быть оригинальным (не скопированным).
4. Критически Важные Действия Перед Началом (Безопасность и Естественность):
* ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите геолокацию на устройстве, с которого будете работать, перед любыми действиями (поиск компании, написание отзыва).
* Особенно критично, если вы работаете над отзывами для разных городов. Невыполнение этого пункта приведет к срыву задачи и не оплате.
5. Пошаговая Инструкция для:
1. Подготовка:
* Убедитесь, что геолокация отключена.
* Откройте приложение или сайт Яндекс Карты.
2. Поиск компании:
* В строке поиска введите: "Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А".
* Нажмите поиск.
* Затем в поиске (или в открывшейся карточке, если она появилась) добавьте запрос: "ремонт кофемашин".
* Цель: Найти карточку компании "Ремонтошъная" по адресу.
* Если карточка не находится сразу:
* Ищите вручную в списке результатов рядом с этим адресом.
* Потратьте на поиск 3-5 минут, листая список, просматривая названия и фотографии. Это имитирует поведение реального клиента.
* Ищите по названию "Ремонтошъная" в этом районе.
3. Имитация поведения клиента (Обязательно!):
* После нахождения карточки компании:
* Внимательно просмотрите карточку: изучите фото (если есть), посмотрите номер телефона, возможно, прочитайте другие отзывы (если они есть).
* Потратьте на это 3-5 минут. Чем естественнее и дольше вы это сделаете, тем выше шанс успешного прохождения модерации Яндексом.
4. Пауза (Критически Важно!):
* Закройте карточку компании.
* Забудьте о ней минимум на 24 часа (сутки). Не возвращайтесь к ней в этот период.
5. Написание отзыва:
* Через 24 часа (или более):
* Снова убедитесь, что геолокация отключена.
* Откройте Яндекс Карты.
* Найдите карточку компании "Ремонтошъная" тем же способом (г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1А + "ремонт кофемашины").
* Нажмите "Написать отзыв".
* Напишите отзыв, строго соблюдая требования п.3 (содержание).
* Проверьте текст на уникальность и естественность.
* Отправьте отзыв.
6. Отчет и Оплата:
* Дождитесь прохождения модерации Яндексом (обычно 1-5 дней).
* Как только ваш отзов станет виден в карточке компании (проверьте это, зайдя в карточку анонимно или с другого аккаунта):
* Немедленно сообщите мне (укажите способ связи - Telegram, email и т.д.).
* Пришлите скриншот опубликованного отзыва в карточке компании.
* Оплата производится ТОЛЬКО ПО ФАКТУ РАЗМЕЩЕНИЯ отзыва, который виден другим пользователям в карточке компании на Яндекс Картах.
6. Чего НЕ делать (Важные Замечания):
* Не включать геолокацию в процессе выполнения задачи. Не писать отзыв сразу после поиска компании. Соблюдайте паузу 24 часа.
* Не использовать шаблонные или подозрительные фразы в отзыве (например, упоминания о "заказе", "оплате за отзыв" и т.п.). Это гарантированно приведет к отклонению модерацией.
* Не пытаться опубликовать отзыв, если не нашли карточку через поиск по адресу и услуге (п.2 инструкции).
7. Оплата: по факту, удобным вам способом.
8. Сроки:
* Пауза (24 часа) обязательна и является частью срока выполнения.
* Общее время от начала поиска компании до отправки отзыва: Не менее 24 часов + время на поиск и написание (п.п. 1-5 инструкции).
* Срок ожидания модерации: 1-5 дней (зависит от Яндекс).
* Срок предоставления скриншота: Сразу после появления отзыва в карточке.
9. Контактная информация Заказчика:
* Укажите ваш предпочтительный способ связи для отчетности и оплаты: Telegram @ваш_ник
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