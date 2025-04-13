Написать отзыв о заведении

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Необходимо написать подробный, информативный и естественный отзыв о заведении (кафе, ресторане, баре, отеле, салоне красоты и т. д.). Отзыв должен выглядеть реалистично, содержать личные впечатления и быть структурированным.

Требования к отзыву

Объем: 250–400 слов.

Структура:

Введение: краткое описание заведения (название, тип, расположение, цель посещения).

Атмосфера и интерьер: впечатления от обстановки, чистоты, стиля оформления.

Обслуживание: скорость и качество сервиса, приветливость персонала.

Качество услуг/блюд: вкус, подача, соответствие ожиданиям, ассортимент.

Цены: уровень цен по сравнению с качеством, соответствие ожиданиям.

Итог: общие впечатления, рекомендации, поставленная оценка (если необходимо).

Тональность:

Отзыв может быть как положительным, так и нейтральным/сдержанно критическим, но без откровенного негатива.

Важно аргументированно описывать плюсы и минусы.

Оригинальность:

Текст должен быть уникальным (не копировать с других источников).

Запрещены шаблонные фразы («всё понравилось», «всё было супер») без деталей.

Дополнительные условия

Если есть возможность, можно упомянуть конкретные блюда, услуги или сотрудников (без вымышленных данных).

Допускается легкий художественный стиль, но без явных вымыслов.

Если есть фотографии, можно сделать к ним небольшое описание.

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