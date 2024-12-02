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Закрыт7 заявок87 просмотров

нужен отзыв об автошколе на яндекс картах должен содержать 1 звезду, необходимо указать что машины ломаются, машины грязные. был инструктор с перегаром, качество обучения низкое, дорого, указать что в автошколе вектор лучше. ссылку на сайт организации пришлю

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5 месяцев назад
guest_1733186619273
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
$1
1 день
Escrow
Хороший проект и отличный заказчик. Спасибо за сотрудничество

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