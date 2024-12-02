нужен отзыв об автошколе на яндекс картах должен содержать 1 звезду, необходимо указать что машины ломаются, машины грязные. был инструктор с перегаром, качество обучения низкое, дорого, указать что в автошколе вектор лучше. ссылку на сайт организации пришлю