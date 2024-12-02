Написать отзыв в вк в группе

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Закрыт16 заявок99 просмотров

Здравствуйте, нужно написать один хороший отзыв в вк группе, о том, какой хороший мастер маникюра, и хорошая работа.

поставить 5 звёзд.

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guest_1739569098463
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