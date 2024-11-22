Написать отзывы на Авито

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Закрыт16 заявок126 просмотров

Условия:

  • Оплата 200 рублей за отзыв.

  • Выплата в течение суток после публикации.

  • Инструкции предоставляю.

    Требования к аккаунту:

    • Зарегистрирован не менее месяца назад

    • За последний месяц не оставлял отзывов

АвитоНаписание отзывов
5 месяцев назад
landodger
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александр
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Валентина
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Александр
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Евгений
 
31 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Дмитрий
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Василь
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
5 месяцев назад
Егор
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Денис
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
44 года
5 месяцев в сервисе
Был
18 дней назад
5 месяцев назад
Ольга
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Фаддей
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Павел
 
41 год
6 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад