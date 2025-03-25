Написать развёрнутый отзыв

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Открыт7 заявок77 просмотров

Нужно написать развёрнутый и понятный всем отзыв
Нужно написать хорошие качества товара для связи пишите в тг

TelegramНаписание отзывов
5 часов назад
Ксюша
5 часов в сервисе
Была
2 часа назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
25 лет
6 дней в сервисе
Была
37 минут назад
час назад
Даша
 
20 лет
день в сервисе
онлайн
час назад
Владислав
 
21 год
2 часа в сервисе
Был
2 часа назад
2 часа назад
Даниель
 
15 лет
4 часа в сервисе
Был
3 часа назад
3 часа назад
Анастасия
 
34 года
7 лет в сервисе
Была
4 часа назад
10 отзывов
4 часа назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
21 отзыв
5 часов назад
Алексей
 
42 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
18 отзывов
5 часов назад