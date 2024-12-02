Необходим копирайтер для написания отзыва в 2ГИС. Условия: профиль без фото с именем Олег или Олег Б., максимум 10 отзывов. Нужно прислать ссылку на профиль для проверки. После подтверждения будет выслан текст отзыва и фото для прикрепления.
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Прошу залишати ціну за 1 відгук, та строки виконання , робота не разова, але для початку треба зрозуміти якість та швидкість, треба писати відгуки на сайт УКРАЇНСЬКОЮ. Дякую
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