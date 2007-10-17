Наполнение 10 сайтов предоставленным контентом

У меня есть тексты десяти сайтов (разбитых постранично, 5-10 страниц на каждый сайт), и HTML шаблоны на каждый сайт.

От вас требуется просто вставить тексты в шаблоны, т.е. создать собственно сайт (соответственно, изменить меню сайта согласно названиям страниц).

На каждый сайт также потребуется найти в интернете 1-2 картинки по теме сайта и вставить их на какие-то (по вашему выбору) страницы.