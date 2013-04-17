Наполнение 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт20 заявок251 просмотр

Необходимо наполнить 2 сайта. Контент для наполнения предоставим. 1 картинка на одну карточку товара. Цена 5 р. За карточку. Сделать нужно быстро!!!

12 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров