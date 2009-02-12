Наполнение эзотерического форума сообщениями

Я вам даю адреса сайтов, где необходимо забивать 3-4 поля, и добавлять по смыслу статьи несколько своих предложений. Требования: качественный канал в интернет, усердие и светлые мысли - приветствуются. Оплата может быть за небольшие сроки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Форум - www.rumage.ru
Необходимы элементарные знания эзотерики.
Копипаст - исключен.
Только сообщения от себя. Т.е. уникальный контент.
Жду цены за сообщение.
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