Наполнение эзотерического форума сообщениями

Наполнение сайтовЗавершен19 заявок374 просмотра
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Форум - www.rumage.ru

Необходимы элементарные знания эзотерики.

Копипаст - исключен.

Только сообщения от себя. Т.е. уникальный контент.

Жду цены за сообщение.

15 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ladosha
Лада 
57 летАзербайджан
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$31
31 день
Очень понравилось работать с Ладой. На сайте подавляющее количество фрилансеров которые занимаются наполнением сайтов/форумов и делают это халтурно. Безответственно. Спустя рукава. Найти ответственного и порядочного человека очень трудно и тяжело, особенно когда проект серьезный, и наполнять его требуется грамотно и регулярно. Лада замечательный работник. Постоянно на связи. Адекватна в общении. Наполнила форум хорошими сообщениями, делала это регулярно. Настоятельно рекомендую к работе.
Александр - пунктуальный и обязательный заказчик. За время выполнения проекта показал себя с наилучшей стороны. Контролирует ход работы и вникает в малейшие детали. Могу смело порекомендовать его для совместной деятельности.
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