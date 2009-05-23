Наполнение форума

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Завершен4 заявки205 просмотров

Пост - 0,05 WMZ

Тема - 0,10 WMZ

Коммент в блоге - 0,05 WMZ

Цена фиксированная. Оплата от 2 долл только в WMZ или безопасная сделка.

Темы - СЕО, ЦМС, Контент, Хостинг, Домены

Новые темы должны быть близки по смыслу.

Пост от 150 слов. Без копипаста, естественно, и флуда.

Нужно будет зарегистрироваться, залить аватар.

С одного ника не более 10 постов.

Пока нужно 2 человека. Работа небольшая.

16 лет назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

snowwhite
Irina Belaya 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
september
Jacky Jack 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравился Работодатель! надеюсь на долгое сотрудничество!

Заявки фрилансеров

snowwhite
Irina Belaya 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
16 лет назад
september
Jacky Jack 
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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