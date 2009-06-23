Наполнение форума

Ищу людей для команды по наполнению форума туристической тематики, посвященного отдыху на черном море. Вы получаете статус модератора. От вас написание сообщений на форуме, создание новых тем (во сновном описанием гостиниц и т.п., экскурсий, достопримечательностей).

От нас не каких условий на количество и длину сообщений и создаваемых вами тем.

Варианты оплаты оговариваются лично.

Если кого заинтересует предложение - можем пообщаться через личку или icq: 41996ноль3.