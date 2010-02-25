Наполнение форума

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок317 просмотров

Интересует наполнение форума (тематика - ноутбуки) на новостном сайте. форум пустой.

требуется поиск интересных ноутбучных тем и топиков на других ресурсах (на других форумах, в группах ВКонтакте) - и публикация на нашем форуме от разных людей (то есть еще предварительно надо зарегистироваться). в результата должна получиться имитация жизни на форуме.

хотелось бы от вас услышать цену за следующий объем работ: 50 тем, в каждой теме по 5-10 сообщений, до 40 пользователей (и М, и Ж) с заполненными профайлами, сообщения должны быть растянутыми на 1-3 недели + список аккаунтов с паролями.

жду ваших предложений.

15 лет назад
dow_nevsky
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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