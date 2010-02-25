Наполнение форума

Нужны люди для наполнения форума по теме сайтов, доменов, ceo и т.п. (по типу "серча").

Посты не должны быть бессмысленными вроде "ок" или "я тоже так думаю" - важно по настоящему быть заинтересованным в данной тематике (иначе я бы просто подключил ботов).

Оплата по воскресеньям в вебманях.

Указывайте цену в центах за 10 постов.