Наполнение форума

Наполнение сайтовЗавершен25 заявок617 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия.

Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы.

Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы.

Оплата будет производиться за 100/1000 сообщений (по взаимной договоренности).

Если вы уже занимались подобной работой - укажите, пожалуйста, ссылки на форумы с вашими постами.

Указывайте цену в рублях за 100 сообщений.

Оплата только в рублях (см. платежные системы выше)

Адрес форума: http://forum.round-the-world.ru

15 лет назад
elgroup
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранные исполнители
dalbeshka
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$3
3 дня
suvorova2_2
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$3
3 дня
mnv_natasha
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$5
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень плодотворное и приятное сотрудничество. Интересная работа. Все вопросы легко решаются. Оплата в полном объеме. С удовольствием продолжу работу с этим заказчиком.
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$2
2 дня
krebun
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$6
4 дня
Kiselevanv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$5
5 дней
KLIM35
Chu 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$5
5 дней
Ставит задачу и не мешает работать. Оплата без проблем.
elnair
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
15 лет назад
$3
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