Наполнение форума

Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия.

Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы.

Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы.

Оплата будет производиться за 100/1000 сообщений (по взаимной договоренности).

Если вы уже занимались подобной работой - укажите, пожалуйста, ссылки на форумы с вашими постами.

Указывайте цену в рублях за 100 сообщений.

Оплата только в рублях (см. платежные системы выше)

Адрес форума: http://forum.round-the-world.ru