Наполнение форума

Нужно скопировать каталог с описаниями, ценами и картинками с сайта idoor.ru на сайт rosdveri.ru Заливать через самописную админку где-то 600 единиц товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия.
Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы.
Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы.
Оплата будет производиться за 100/1000 сообщений (по взаимной договоренности).
Если вы уже занимались подобной работой - укажите, пожалуйста, ссылки на форумы с вашими постами.
Указывайте цену в рублях за 100 сообщений.
Оплата только в рублях (см. платежные системы выше)
Адрес форума: http://forum.round-the-world.ru
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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