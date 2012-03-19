Наполнение интернет-магазина

Серия статей для почтовой рассылки. Статьи о туризме, странах и продающие тексты. количество статей 10 по 1000 знаков. Оплата через Вебмани после выполнения работы. Срок - неделя.
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Нужно занести товары с прайса на сайт. Около 15 полей для заполнения.
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