Наполнение интернет-магазина

Добрый день, нужно заполнить товарами каталог ИМ на Битриксе, 100 товаров. Информация берется из трёх источников: 1. цена из экселевского прайса 2. описание товара из отдельного для каждого товара pdf-а (берется на сайте производителя, в прикрепленном файле ...