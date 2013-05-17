Наполнение интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки228 просмотров

необходимо наполнить интернет-магазин система адвантшоп 400-500 позиций, оформить главную стр(написать название и указать контакты) подробности по телефону 89859904147 звонить можно в любое время. требуются фрилансеры из москвы.

12 лет назад
ZZZ01
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$400
10 дней
Сделал все что нужно и как нужно!Планирую сотрудничать дальше!Всем советую.
Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад